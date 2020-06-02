TO PROVIDE INTERESTED PARTIES AN OPPORTUNITY TO
EXPRESS THEIR VIEWS ON THE PROPOSED DOWNSTATE
SMALL BUSINESS STABILIZATION APPLICATIONS FUNDED BY
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG) FUNDS
AGENDA
CALL TO ORDER- MAYOR MIKE STANFORD
STATEMENT - CITY TREASURER JEREMY HENDERSON
PUBLIC COMMENTS
ADJOURN
AGENDA
FLORA CITY COUNCIL - SPECIAL MEETING
JUNE 4, 2020 -10:15 A.M.
DIAL 618-844-3339
PARTICIPANT CODE: 949378#
OPENING CEREMONIES
CALL TO ORDER
ROLL CALL
APPROVAL OF AGENDA
APPROVE AGENDA FOR THE JUNE 4, 2020, CITY COUNCIL SPECIAL MEETING
AGENDA
CITY OF FLORA COUNCIL RESOLUTION AUTHORIZING APPLICATIONS IN
SUPPORT OF BUSINESSES WITHIN THE CITY OF FLORA TO APPLY FOR THE
STATE OF ILLINOIS DOWNSTATE SMALL BUSINESS STABILIZATION PROGRAM
ADJOURN