Tuesday

Jun 2, 2020 at 7:59 AM


TO PROVIDE INTERESTED PARTIES AN OPPORTUNITY TO


EXPRESS THEIR VIEWS ON THE PROPOSED DOWNSTATE


SMALL BUSINESS STABILIZATION APPLICATIONS FUNDED BY


COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG) FUNDS


AGENDA


CALL TO ORDER- MAYOR MIKE STANFORD


STATEMENT - CITY TREASURER JEREMY HENDERSON


PUBLIC COMMENTS


ADJOURN


AGENDA


FLORA CITY COUNCIL - SPECIAL MEETING


JUNE 4, 2020 -10:15 A.M.


DIAL 618-844-3339


PARTICIPANT CODE: 949378#


OPENING CEREMONIES


CALL TO ORDER


ROLL CALL


APPROVAL OF AGENDA


APPROVE AGENDA FOR THE JUNE 4, 2020, CITY COUNCIL SPECIAL MEETING


AGENDA


CITY OF FLORA COUNCIL RESOLUTION AUTHORIZING APPLICATIONS IN


SUPPORT OF BUSINESSES WITHIN THE CITY OF FLORA TO APPLY FOR THE


STATE OF ILLINOIS DOWNSTATE SMALL BUSINESS STABILIZATION PROGRAM


ADJOURN