GALVA — Annawan-Wethersfield’s jumpers fared well during the Galva-Mid County Open track and field meet on Monday.

For Annawan-Wethersfield, only its boys team competed, though the meet had boys and girls divisions.

In the long jump, Kaynen Bond won the event with a leap of 21 feet and one-quarter inch. Teammate Nevin Bolin had a jump of 18-9 ½, good for second place. Jacky Lin went 18-1 ¼ for fourth place and Joseph Carpenter went 17-1 ¼ for eighth place.

Annawan-Wethersfield also went one-two in the triple jump. Julian Samuels was first with a hop, skip and jump of 40 feet, 7 ½ inch. Ben Smith was second at 36-11 ½.

In team scoring, Wethersfield placed second with 73 points. Princeville won the boys and girls divisions, scoring 128 points on the boys side, 108 points on the girls.

Multiple-event winners were Adam Snedden of Princeville, who took the 100 meters in 11.01 seconds and the 200 in 22.39 seconds, and Caelin Foley of Galva, who won the 800 in 2:05.53 and the 1,600 in 4:52.46.

Other finishers for Annawan-Wethersfield were:

In the 100, Samuels was second in 11.73, Lin was seventh and Branton Robinson 13th.

In the 200, Bolin was sixth in 27.19. Lathouris was 10th, Jason Li was 11th and Robinson was 13th.

In the 400, Li took seventh, Landon Smith ninth and Robinson was 12th.

In the 800, John Fisher took second with a time of 2:09.55. Smith was ninth.

In the 1,600, Jared Chalet was eighth, Zach Kulisek was 10th, Eric Johnson 13th and Smith 14th.

Chayer was third in the 110 hurdles in 19.5 and eighth in the 300 hurdles.

Lathouris took fourth in the shot at 33-11 and fourth in the discus at 94-2. Jesse Sandoval was ninth and Robinson was 16th

In the high jump, Sandoval was third at 5-6 and Bolin was fourth at 5-4.

In the 4x200 relay, the team of Leighton Woertz, Sandoval, Smith and Lin took fourth in 1:45.66. A second team of Bolin, Joseph Carpenter, Kulisek and Johnson was fifth in 1:48.56.

In the 4x400 relay, the team of Samuels, Fisher, Byran Ponce and Bond was second in 3:46.22. A second team of Lin, Charlet, Woertz and Sandoval was seventh.

In the 4x800 relay, the team of Johnson, Kulisek, Li and Charlet was fourth in 9:44.34.

Boys & Girls Track And Fields Meet

At Galva Stadium

Monday May 6, 2019

GIRLS TEAM SCORES

1) 108 Princeville Princes

2) 98 Ridgewood Spartans

3) 87 Knoxville Blue Bullits

4) 34 Stark County Rebels

5) 3 Galva Wildcats

NOTE: Four girls that preformed over or under the

State Qualifying Standard are flagged "QUAL"

Girls 100 Meter Dash (State Qualifying Standard is 12.95)

1. Libby Martin, PRIN, 12.93, QUAL; 2. Anna Paul, RIDG, 13.01; 3. Jesenia Horton-Meza, PRIN, 13.63; 4. Chloe Myers, KNOX, 14.13; 5. Emma Keeton, RIDG, 14.16; 6. Jade Rickard, KNOX, 14.52; 7. Brionna Erickson, KNOX, 14.58; 8. Shelby Gibson, STCO, 14.61; 9. Jenna Motz, KNOX, 15.04; 10. Cassie Berchtold, PRIN, 15.39

Girls 200 Meter Dash (State Qualifying Standard is 26.91)

1. Grace Dearing, PRIN, 27.13; 2. Amy Sung Dar Khuah, KNOX, 29.50; 3. Brionna Erickson, KNOX, 31.73; 4. Kylee Gibbs, KNOX, 32.17; 5. Summer Moore, RIDG, 32.22; 6. Kaylee McGarry, KNOX, 32.53

Girls 400 Meter Dash (State Qualifying Standard is 62.07)

1. Breena Shreeves, KNOX, 62.08; 2. Libby Martin, PRIN, 63.03; 3. Taylor Sall, RIDG, 64.49; 4. Jenna Stromquist, RIDG, 64.54; 5. Jesenia Horton-Meza, PRIN, 66.62; 6. Josie Price, STCO, 69.81; 7. Cassie Berchtold, PRIN, 79.52; 8. Alex Watt, RIDG, 1:20.67

Girls 800 Meter Run

1. Natalie Giffin, PRIN, 2:47.14; 2. Maddie Nuckles, RIDG, 2:55.59; 3. Ainsley Buster, KNOX, 2:56.43; 4. Tobi Olson, RIDG, 3:05.64

Girls 1600 Meter Run

1. Mollie Bennett, RIDG, 7:10.25; 2. Amber Brawley, PRIN, 7:17.04

Girls 3200 Meter Run

1. Sorin Hilsabeck, PRIN, 13:10.96; 2. Cassie Mayer, RIDG, 16:52.17

Girls 100 Meter Hurdles (State Qualifying Standard is 16.52)

1. Lena Becker, STCO, 16.06, QUAL; 2. Carrie Gill, PRIN, 17.48; 3. Hillary Crouse, KNOX, 20.30; 4. Sarah Fairfield, STCO, 23.33

Girls 300 Meter Hurdles

1. Carrie Gill, PRIN, 50.38; 2. Grace Dearing, PRIN, 51.68; 3. Kalynn Johnson, RIDG, 53.40; 4. Lena Becker, STCO, 53.60; 5. Amelia Rask, KNOX, 55.90

Girls 4 x 100 Meter Relay

1. Princeville (Libby Martin, Carrie Gill, Jesenia Horton-Meza, Grace Dearing), 52.30; 2. Ridgewood (Taylor Sall, Jenna Stromquist, Kalynn Johnson, Anna Paul), 52.90; 3. Knoxville (Victoria Bush, Lauren Becker, Lexi Gibson, Chloe Myers), 54.87; 4. Stark County (Lena Becker, McKenzie Stahl, Riley Menssen, Shelby Gibson), 55.00; 5. Knoxville (Amy Sung Dar Khuah, Amelia Rask, Jade Rickard, Hillary Crouse), 56.77

Girls 4 x 200 Meter Relay

1. Knoxville (Victoria Bush, Lauren Becker, Jade Rickard, Chloe Myers), 1:59.92; 2. Ridgewood (Emma Keeton, Kiley Martin, Kassidy Cooper, Summer Moore), 2:03.71; 3. Knoxville (Amy Sung Dar Khuah, Kaylee McGarry, Kylee Gibbs, Jenna Motz), 2:07.66

Girls 4 x 400 Meter Relay

1. Ridgewood (Taylor Sall, Maddie Nuckles, Jenna Stromquist, Anna Paul), 4:33.42; 2. Princeville (Cassie Berchtold, Amber Brawley, Ashleigh Brawley, Sorin Hilsabeck), 5:19.25

Girls 4 x 800 Meter Relay

1. Princeville Princes (Natalie Giffin, Caitlyn Thole, Amber Brawley, Ashleigh Brawley), 12:18.33

Girls High Jump

1. Riley Menssen, STCO, 4-10; 2. Lauren Anderson, RIDG, J4-10; 3. Kalynn Johnson, RIDG, J4-10; 4. Amelia Rask, KNOX, J4-10; 5. Haley Strom, KNOX, 4-08

Girls Long Jump

1. Jenna Stromquist, RIDG, 15-08.75; 2. Chloe Myers, KNOX, 15-04; 3. McKenzie Stahl, STCO, 14-11; 4. Lexi Morse, GALVA, 14-02.50; 5. Kassidy Cooper, RIDG, 13-10; 6. Lexi Gibson, KNOX, 12-10

Girls Triple Jump (State Qualifying Standard is 33-09)

1. Kalynn Johnson, RIDG, 34-00, QUAL; 2. Kassidy Cooper, RIDG, 25-00.50

Girls Shot Put

1. Kamryn Stearns, KNOX, 30-06.50; 2. Ashleigh Brawley, PRIN, 29-00; 3. Amanda Mulvey, KNOX, 23-00; 4. Rachel Adair, STCO, 22-11.50; 5. Abbi Johnson, KNOX, 21-09.50; 6. Emma Tessier, KNOX, 20-07.50

Girls Discus Throw

1. Abbi Johnson, KNOX, 73-00; 2. Ashleigh Brawley, PRIN, 72-05; 3. Amber Brawley, PRIN, 64-04; 4. Madison Johnson, KNOX, 62-09; 5. Rachel Adair, STCO, 60-04; 6. Kamryn Stearns, KNOX, 58-05; 7. Emma Tessier, KNOX, 49-06; 8. Alex

Watt, RIDG, 42-06

BOYS TEAM SCORES

1) 128 Princeville Princes

2) 73 Annawan-Wethersfield Titans

3) 68 Knoxville Blue Bullits

3) 68 Ridgewood Spartans

5) 28 Stark County Rebels

6) 16 Galva Wildcats

NOTE: Five boys that preformed over or under the

State Qualifying Standard are flagged "QUAL"

Boys 100 Meter Dash (State Qualifying Standard is 11.38)

1. Adam Snedden, PRIN, 11.01, QUAL; 2. Julian Samuels, A-W, 11.73; 3. Peyton Martin, PRIN, 12.26; 4. Taylor Olson, RIDG, 12.33; 5. Jonas Shragal, KNOX, 12.56; 6. Lukas Maness, RIDG, 12.58; 7. Jacky Lin, A-W, 12.60; 8. Carson Nodine, RIDG, 12.72; 9. Joseph Carpenter, A-W, 12.79; 10. Treyton Scholl, STCO, 12.97; 11. Tyvin Hodge, GALVA, 13.02; 12. Lucas Kessinger, RIDG, 13.27; 13. Keian Rice, PRIN, 13.79; 14. Matthew Hampton, GALVA, 15.05

Boys 200 Meter Dash (State Qualifying Standard is 23.12)

1. Adam Snedden, PRIN, 22.39, QUAL; 2. Bryce Ashby, RIDG, 24.57; 3. Lukas Maness, RIDG, 25.26; 4. Dean Dearing, PRIN, 25.72; 5. Paul Pruden, RIDG, 26.34; 6. Nevin Bolin, A-W, 27.19; 7. Ryan Hillier, KNOX, 28.15; 8. Keian Rice, PRIN, 28.74; 9. Conner Lozier, KNOX, 28.75; 10. George Lathouris, A-W, 29.70; 11. Jason Li, A-W, 29.87; 12. Sam Petrie, RIDG, 31.89; 13. Branton Robinson, A-W, 31.91

Boys 400 Meter Dash

1. Hunter Stahl, PRIN, 58.22; 2. Devin McGuire, KNOX, 58.47; 3. Carson Nodine, RIDG, 61.56; 4. Nick Janson, RIDG, 61.68; 5. Eric Heness, KNOX, 61.92; 6. Payton Stahl, STCO, 63.24; 7. Jason Li, A-W, 67.36; 8. Colby Rossman, KNOX, 68.20; 9. Landon Smith, A-W, 69.35; 10. Sam Petrie, RIDG, 71.64; 11. Michael Fuchs, PRIN, 71.76; 12. Branton Robinson, A-W, 72.39; 13. Conner Lozier, KNOX, 79.38

Boys 800 Meter Run

1. Caelin Foley, GALVA, 2:05.53; 2. John Fisher, A-W, 2:09.55; 3. Denver Hoerr, PRIN, 2:19.82; 4. Briar Hilsabeck, PRIN, 2:21.40; 5. Micheal Flacco, KNOX, 2:23.04; 6. Hunter Stahl, PRIN, 2:24.44; 7. Luke Pipkins, PRIN, 2:24.50; 8. Brett Browning, STCO, 2:30.79; 9. Landon Smith, A-W, 3:27.52

Boys 1600 Meter Run

1. Caelin Foley, GALVA, 4:52.46; 2. Jordan Francis, RIDG, 4:53.95; 3. Denver Hoerr, PRIN, 4:56.83; 4. Christian Hensley, KNOX, 5:02.76; 5. Alex Welch, STCO, 5:18.56; 6. Briar Hilsabeck, PRIN, 5:24.54; 7. Nick Miller, PRIN, 5:37.02; 8. Jared Charlet, A-W, 5:39.06; 9. Carrson Anderson, RIDG, 5:53.49; 10. Zachary Kulisek, A-W, 5:56.58; 11. Alex Cramer, PRIN, 5:59.65; 12. Joe Keever, RIDG, 6:09.83; 13. Eric Johnson, A-W, 6:15.46; 14. Landon Smith, A-W, 6:24.46

Boys 3200 Meter Run

1. Caden Bowers, RIDG, 11:52.45; 2. Nick Miller, PRIN, 12:05.08; 3. Caden Daum, STCO, 12:35.28; 4. Caden Snyder, PRIN, 13:17.24

Boys 110 Meter Hurdles

1. Evan Link, KNOX, 17.70; 2. Lucas Althaus, RIDG, 19.02; 3. Jarrett Chayer, A-W, 19.50; 4. Seth Stalter, PRIN, 20.69

Boys 300 Meter Hurdles (State Qualifying Standard is 41.64)

1. Cody Thole, PRIN, 41.62, QUAL; 2. Evan Link, KNOX, 45.31; 3. Torence Kieser, PRIN, 48.62; 4. Seth Stalter, PRIN, 49.76; 5. Lukas Maness, RIDG, 49.80; 6. Noah Cokel, PRIN, 49.87; 7. Tristan Gerber, STCO, 51.27; 8. Jarrett Chayer, A-W, 51.77; 9. Andrew Eberts, RIDG, 52.06; 10. Everett Thuline, GALVA, 53.65; 11. Colby Carroll, STCO, 53.67

Boys 4 x 100 Meter Relay

1. Princeville (Cody Thole, Carter Johnson, Jack Arnett, Adam Snedden), 45.31; 2. Knoxville (Bryar Fleisher, Jonas Shragal, Ryan Sutherland, Tyler McDonald), 48.63; 3. Ridgewood (Bryce Ashby, Taylor Olson, Paul Pruden, Andrew Eberts), 49.55; 4. Knoxville (Ryan Hillier, Garrett Larson, Colby Rossman, Hunter Mulvey), 55.44

Boys 4 x 200 Meter Relay

1. Knoxville (Jonas Shragal, Ryan Sutherland, Lucas McGuire, Tyler McDonald), 1:39.77; 2. Ridgewood (Bryce Ashby, Lucas Kessinger, Lucas Althaus, Lukas Maness), 1:42.87; 3. Ridgewood (Carrson Anderson, Paul Pruden, Taylor Olson, Benny Melow), 1:44.66; 4. Annawan-Wethersfield (Leighton Woertz, Jesse Sandoval, Ben Smith, Jacky Lin), 1:45.66; 5. Annawan-Wethersfield (Nevin Bolin, Joseph Carpenter, Zachary Kulisek, Eric Johnson), 1:48.56; 6. Knoxville (Bryar Fleisher, Braden Wall, Garrett Larson, Colby Rossman), 1:54.64

Boys 4 x 400 Meter Relay (State Qualifying Standard is 3:33.81)

1. Princeville (Grant Hunt, Hunter Stahl, Carter Johnson, Cody Thole, 3:33.07, QUAL; 2. Annawan-Wethersfield (Julian Samuels, John Fisher, Bryan Ponce, Kaynen Bond), 3:46.22; 3. Knoxville (Lucas McGuire, Ryan Sutherland, Jake Johnson, Devin McGuire), 3:49.99; 4. Ridgewood Spartans (Benny Melow, Nick Janson, Lucas Kessinger, Carson Nodine), 4:09.97; 5. Princeville (Noah Cokel , Luke Pipkins, Torence Kieser, Austin Herrmann), 4:10.82; 6. Stark County (Tristan Gerber, Colby Carroll, Payton Stahl, Alex Welch), 4:13.29; 7. Annawan-Wethersfield (Jacky Lin, Jared Charlet, Leighton Woertz, Jesse Sandoval), 4:21.54; 8. Stark County (Brett Browning, Caden Daum, Caleb Raineri, Treyton Scholl), 4:27.04

Boys 4 x 800 Meter Relay

1. Knoxville (Lucas McGuire, Gunnar Goff, Micheal Flacco, Jake Johnson), 9:02.11; 2. Princeville (Noah Cokel, Hunter Stahl, Briar Hilsabeck, Denver Hoerr), 9:12.29; 3. Stark County (Colby Carroll, Tristan Gerber, Payton Stahl, Alex Welch), 9:42.44; 4. Annawan-Wethersfield (Eric Johnson, Zachary Kulisek, Jason Li, Jared Charlet), 9:44.34; 5. Ridgewood (Jordan Francis, Nick Janson, Carrson Anderson, Benny Melow), 10:16.36; 6. Princeville (Luke Pipkins, Caden Snyder, Austin Herrmann, Alex Cramer), 10:24.35

Boys High Jump

1. Carter Johnson, PRIN, 5-10; 2. Ryan Sutherland, KNOX, J5-10; 3. Jesse Sandoval, A-W, 5-06; 4. Nevin Bolin, A-W, 5-04; 5. Andrew Eberts, RIDG, 5-00

Boys Long Jump (State Qualifying Standard is 20'-10")

1. Kaynen Bond, A-W, 21-00.25, QUAL; 2. Nevin Bolin, A-W, 18-09.50; 3. Bryce Ashby, RIDG, 18-02; 4. Jacky Lin, A-W, 18-01.25; 5. Jonas Shragal, KNOX, 17-10.50; 6. Dean Dearing, PRIN, 17-07.75; 7. Treyton Scholl, STCO, 17-05; 8. Joseph Carpenter, A-W, 17-01.25; 9. Seth Stalter, PRIN, 16-11.50; 10. Cayden Morse, GALVA, 16-04.50; 11. Tyvin Hodge, GALVA, 16-00.75; 12. Carson Nodine, RIDG, 15-04.75; 13. Sam Petrie, RIDG, 14-05.75

Boys Triple Jump

1. Julian Samuels, A-W, 40-07.50; 2. Ben Smith, A-W, 36-11.50; 3. Grant Hunt, PRIN, 36-00.50; 4. Evan Link, KNOX, 34-08; 5. Tristan Gerber, STCO, 33-11; 6. Colby Carroll, STCO, 33-07; 7. Joe Keever, RIDG, 30-01; 8. Tyvin Hodge, GALVA, 28-06

Boys Shot Put

1. Blake Orwig, STCO, 40-02; 2. Andrew Spurgeon, PRIN, 35-07; 3. DJ VanHouten, RIDG, 34-01; 4. George Lathouris, A-W, 33-11; 5. Michael Fuchs, PRIN, 30-06.5; 6. Austin Herold, PRIN, 30-04; 7. Alex Johnson, RIDG, 30-01.5; 8. Landon Rice, PRIN, 29-10; 9. Mason Reed, KNOX, 29-06.50; 10. Tyler Plack, KNOX, 26-10.50; 11. Drake Meirhaeghe, RIDG, 26-07.25; 12. Shivam Patel, GALVA, 24-09; 13. James Thorpe, KNOX, 5-03.5

Boys Discus Throw

1. Andrew Spurgeon, PRIN, 110-08; 2. Blake Orwig, STCO, 99-09; 3. Cole Brower, PRIN, 97-05; 4. George Lathouris, A-W, 94-02; 5. James Thorpe, KNOX, 91-11; 6. DJ VanHouten, RIDG, 81-11; 7. Michael Fuchs, PRIN, 78-01; 7. Mason Reed, KNOX, 78-01; 9. Jesse Sandoval, A-W, 77-05; 10. Matthew Hampton, GALVA, 76-06; 11. Landon Rice, PRIN, 75-00; 12. Alex Johnson, RIDG, 74-00; 13. Beau Bringolf, RIDG, 64-01; 14. Eric Brock, KNOX, 63-04; 15. Shivam Patel, GALVA, 62-09; 16. Drake Meirhaeghe, RIDG, 60-03; 16. Branton Robinson, A-W, 60-03